Модульбанк создал Cafe Store: сервисы для владельцев кофеен

Банк для предпринимателей Модульбанк запустил маркетплейс Cafe Store для владельцев кофеен. Он стал частью стратегии Модульбанка по разработке нишевых сервисов для предпринимателей.

Cafe Store позволяет быстро открыть рентабельную кофейню или расширить деятельность существующей точки. После регистрации на маркетплейсе предприниматель получает доступ к магазину кофе, кофейного оборудования, расходников и сопутствующих товаров для кофеен по закупочным ценам — до 45% дешевле, чем в среднем по рынку, сообщает newsnn.ru. Кроме того, здесь можно воспользоваться услугами сомелье и создать свой уникальный фирменный напиток, а также пройти мастер-классы от кофейных сомелье и дегустации для клиентов в закрытом московском шоу-руме. Площадка Cafe Store поможет обучить и сертифицировать персонал кофейни, управлять заведением, решать юридические и бухгалтерские вопросы, выстраивать продажи, а также осуществлять расчетно-кассовое обслуживание, подключить и пользоваться онлайн-кассой. Как отметил член правления Модульбанка Павел Семенов, все сервисы Cafe Store создаются и контролируются самим банком, клиенту гарантируется полный сервисный цикл по организации рентабельного заведения. Отмечается, что подобная модель уже использовалась в пакете услуг для таксопарков. Затем Модульбанк разработал пакет услуг “Маркетплейс”, в который сейчас входит полный цикл сопровождения продавцов на маркетплейсах: выбор ниши, поставщиков, выстраивание логистики, оформление витрины и не только. Весной этого года запущены направление “Мануфактура” для молодых производственных компаний и Cafe Store. Для подключения к Cafe Store нужно открыть счет в Модульбанке. Это можно сделать в течение пяти минут и сразу начать пользоваться сервисом. Подписка на набор сервисов стоит 7 500 рублей в месяц.

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