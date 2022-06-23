Башкирию накрыла вспышка мышиной оспы: уничтожили уже 29 тысяч грызунов

В Чишминском районе 62-летний сотрудник научного предприятия будучи исполняющим обязанности директора АНО «НПО «Микроген» «Питомник лабораторных животных» допустил распространение «мышиной оспы».
По информации пресс-службы прокуратуры Башкирии, мужчина в 2018 году приобрел у различных компаний, а также у частных лиц белых лабораторных мышей без ветеринарных свидетельств. Так, без соответствующего осмотра и без соблюдения карантинных процедур более одной тысячи лабораторных мышей были помещены к другим подопытным грызунам.
— В результате у всего поголовья развилась «мышиная оспа», в целях предотвращения распространения заболевания мышей в количестве почти 29 тыс. единиц пришлось усыпить, сообщает прокуратура РБ.
Известно, что ущерб от действий 62-летнего осужденного составляет 4,7 миллиона рублей. Суд признал мужчину виновным в уголовном деле по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) и приговорил к 5 годам лишения свободы условно. Кроме того, осужденному предстоит возместить причиненный ущерб.
Свою вину мужчина не признал. Приговор в законную силу не вступил.