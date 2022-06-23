Башкирию накрыла вспышка мышиной оспы: уничтожили уже 29 тысяч грызунов

По информации пресс-службы прокуратуры Башкирии, мужчина в 2018 году приобрел у различных компаний, а также у частных лиц белых лабораторных мышей без ветеринарных свидетельств. Так, без соответствующего осмотра и без соблюдения карантинных процедур более одной тысячи лабораторных мышей были помещены к другим подопытным грызунам.