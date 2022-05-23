На Украине погиб командир десантно-штурмового взвода Ильгиз Гайфуллин из Башкирии

На Украине погиб командир десантно-штурмового взвода Ильгиз Гайфуллин из Башкирии
На Украине погиб командир десантно-штурмового взвода Ильгиз Гайфуллин из Башкирии
Вчера, 18:17ОбществоИрина ДеревянчукФото: vk.com Сакина Шагимарданова
Известие о гибели контрактника Гайфуллина появилось в местных группах в соцсетях, информацию подтвердили и местные власти 23 мая.

Очередное известие о гибели военнослужащего из Башкирии пришло из Учалинского района. В соцсетях появилось сообщение о том, что выпускник Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища Ильгиз Гайфуллин погиб в ходе спецоперации России на Украине. Ему было 26 лет, а в СВО, по данным из соцсетей он участвовал «с первых дней». Служил Гайфуллин в звании старшего лейтенанта.

Под записью где было опубликовано трагичное известие множество комментариев с соболезнованиями родителям погибшего военнослужащего. Буквально за два дня известие о гибели Ильгиза Гайфуллина стало не первым. В воскресенье Mkset сообщал о гибели Артура Батырова, а сегодня, 23 мая о гибели Фидариса Ахметова. Все погибшие были офицерами-контрактниками.

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