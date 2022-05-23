Кешбэк возвращается: Российские банки размораживают программы лояльности

Российские банковские организации постепенно возвращаются к своим программам лояльности. В начале весны их полностью отменили или значительно скорректировали. Клиенты ряда кредитно-финансовых структур РФ снова обладают доступом к повышенному кешбэку.

Новшеств, ориентированных на клиентов российских банков, пока не очень много, но они продолжают появляться, пишет potokmedia.ru. Сегодня, 23 мая 2022 года, банк «Открытие» официально объявил о том, что держатели дебетовых карт Opencard могут рассчитывать на пятипроцентный кешбэк на все свои покупки. Участниками акции могут стать в том числе и клиенты «Открытия», у которых еще нет бесплатных дебетовых Opencard. Их необходимо оформить до 10 июля текущего года. А тем, кто уже является владельцем такой карты, банк «Открытие» предлагает оформить кредитку. Старт новой акции представители банка аргументировали тем, что кешбэк давно стал одной из наиболее желанных опций для клиентов, использующих пластиковые карты. Из комментариев вице-президента, лидера трайба «Ежедневный банкинг» банка «Открытие» Яны Тимофеевой следует, что в сложившейся на сегодняшний день ситуации стало очевидным изменение не в лучшую сторону условий по большинству программ лояльности, функционирующих на рынке. «Хотим поддержать наших клиентов, сохранив выгодное предложение по карте, а новым клиентам предлагаем воспользоваться специальной акцией с повышенным кешбэком пять процентов», — пояснила Тимофеева. Амбассадоры акции банка «Открытие» — народный артист РФ Константин Хабенский и актриса Марина Кравец. Напомним, массово уходить от своих программ лояльности российские банки начали в конце февраля текущего года. Их решение было напрямую связано с санкционным давлением. Механика и размеры кешбэков были тогда скорректированы, а тарифы по картам — изменены. В качестве аргументов отечественные банковские структуры приводили нестабильную ситуацию и значительные изменения, с которыми столкнулась система межбанковских платежей. 18 апреля Центральный Банк РФ объявил о принудительном снижении предельной ставки комиссии за эквайринг. Кешбэк в итоге стал почти недоступным для россиян. Корректировка программ лояльности — мера, безусловно, непопулярная. Официальные представители отечественных банков называли ее временной и комментировали крайне осторожно. По самому пессимистичному прогнозу, на возврат различных бонусов, кешбэков и авиамиль клиентам подавляющего большинства российских банковских организаций можно рассчитывать ближе к осени. Весьма оптимистично выглядит на этом фоне и сама акция «Открытия», и ее креативная рекламная кампания. Как известно, многим банкам свойственно экономить на рекламном бюджете.

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