В Башкирии движение через реку Сим будет ограничено до 25 октября

В Башкирии движение через реку Сим будет ограничено до 25 октября
В Башкирии движение через реку Сим будет ограничено до 25 октября
Вчера, 13:54ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Движение по мосту через реку Сим на трассе М-5 будет ограничено до 25 октября из-за плановых работ, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Приуралье».

В Башкирии с 25 апреля и до 25 октября пропускная способность по мосту через реку Сим на трассе М-5 будет ограничена. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Приуралье».

Отмечается, что автомобильное движение будет осуществляться по одной полосе, так же будет вводиться ограничение скорости до 40 километров в час. Так, ограничения связаны с планово-предупредительными работами.

Напомним, что в Уфе из-за ремонтных работ перекрыли несколько дорог до сентября 2022 года. Однако городские власти не исключили возможность завершения работ раньше запланированного срока.

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