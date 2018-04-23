В Уфе ФСБ проверяла документы проректора БашГУ Юлая Янбаева

Сам Юлай Янбаев прокомментировал, что силовики, якобы, хотят проверить расходование грантов, полученных вузом на проведение студенческих мероприятий.

Мы обратились в университет по этому поводу, но ректора Николая Морозкина не застали на месте. В Следкоме Башкирии отказались комментировать этот случай.

Проуфу также сообщает, что сам ректор университета также рискует оказаться в центре скандала. Источник издания в ректорате сообщает, что Николай Морозкин лишил сотрудников одного из подразделения части зарплаты, тем самым добиваясь их увольнения по собственному желанию.