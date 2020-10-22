В Уфе суд закрыл пансионат «Моя семья», где погиб 81-летний пенсионер

В Уфе суд закрыл пансионат «Моя семья», где погиб 81-летний пенсионер

Вчера, 20:07ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Кировский районный суд удовлетворил требования прокуратуры о закрытии пансионата для престарелых и инвалидов «Моя семья». Сегодня же, 22 октября, по решению суда здание, расположенное в поселке 8 Марта под Уфой, не может быть эксплуатировано.

Теперь владельцы приюта обязаны найти своим подопечным временное место пребывание. Решение суда подлежит немедленному исполнению.

Известно, что в пансионате проживают более 20 пожилых людей. При этом они жили в арендованном коттедже, который не соответствовал требованиям пожарной безопасности и санитарным нормам.

Напомним, сейчас сотрудники правоохранительных органов проверяют качество оказываемых услуг в обоих филиалах пансионата, один из которых находится в поселке 8 Марта, а другой – в селе Зубово Уфимского района. При этом в отношении руководства организации возбуждены два уголовных дела - за ненадлежащее качество предоставляемых услуг и смерть подопечного.

Related news:
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы