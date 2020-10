В Уфе суд закрыл пансионат «Моя семья», где погиб 81-летний пенсионер

Кировский районный суд удовлетворил требования прокуратуры о закрытии пансионата для престарелых и инвалидов «Моя семья». Сегодня же, 22 октября, по решению суда здание, расположенное в поселке 8 Марта под Уфой, не может быть эксплуатировано.

Теперь владельцы приюта обязаны найти своим подопечным временное место пребывание. Решение суда подлежит немедленному исполнению. Известно, что в пансионате проживают более 20 пожилых людей. При этом они жили в арендованном коттедже, который не соответствовал требованиям пожарной безопасности и санитарным нормам. Напомним, сейчас сотрудники правоохранительных органов проверяют качество оказываемых услуг в обоих филиалах пансионата, один из которых находится в поселке 8 Марта, а другой – в селе Зубово Уфимского района. При этом в отношении руководства организации возбуждены два уголовных дела - за ненадлежащее качество предоставляемых услуг и смерть подопечного.

