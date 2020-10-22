В Уфе суд закрыл пансионат «Моя семья», где погиб 81-летний пенсионер

Напомним, сейчас сотрудники правоохранительных органов проверяют качество оказываемых услуг в обоих филиалах пансионата, один из которых находится в поселке 8 Марта, а другой – в селе Зубово Уфимского района. При этом в отношении руководства организации возбуждены два уголовных дела - за ненадлежащее качество предоставляемых услуг и смерть подопечного.