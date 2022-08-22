Где купить одежду школьникам в Башкирии после ухода европейских брендов

По всей России массово закрылось большинство популярных европейских магазинов. В связи с чем у многих родителей школьников встал вопрос где теперь приобрести классические брюки и юбку, блузку и рубашку к школе.

Бутики в торговых центрах Безусловно после закрытия известных магазинов одежды торговые центры значительно опустели. В частности, закрылись H& M и Zara, где был достаточно широкий выбор белых блуз как для учащихся начальных классов, так и для школьников по старше. Теперь поискать школьную и спортивную одежду можно в Gloria Jeans, Ostin, Детский мир, Твое, FunDay, DeFacto. Кроме того, имеет смысл заглянуть детский гипермаркет Rich family. Согласно информации из онлайн каталога, стоимость белого верха для девочек начинается от 270 рублей, а рубашка для мальчиков — от 590 рублей. Без внимания не стоит оставлять и Эконом маркеты, где также можно присмотреть школьную и спортивную форму, туфли и кроссовки по относительно небольшой стоимости. Заказать онлайн На маркетплейсах не выходя из дома можно приобрести белые блузки и рубашки, а также платья и брюки. Однако есть риск, что без предварительной примерки товар может не подойти по размеру. Так, на OZON предложения на покупку белого верха для девочки и мальчика от 9 до 15 лет в среднем начинаются от 1 000 рублей. В том же ценовом сегменте можно найти одежду и на Яндекс маркете. Далее, Wildberries и Lamoda, однако стоимость товаров на данных маркетплейсах немного выше. Так, в среднем белая блузка и белая рубашка обойдутся в 1 500-2 500 рублей. Школьные ярмарки В список мест для поисков школьной формы родителям также стоит добавить и школьные ярмарки. В 2022 году ярмарки в Уфе находятся по следующим адресам: ТРЦ «Планета» — Энтузиастов, 20

Лайфстайл-центр «Башкирия» — ул. Менделеева, 205А

ТК «Центральный» — ул. Цюрупы, 97

ТРЦ «Мега» — ул. Рубежная, 174

ТГК «Меркурий» — ул. Кольцевая, 65 На ярмарках зачатую можно найти как саму школьную форму, так и спортивный костюм, рюкзак и сменную обувь. Индивидуальный пошив На случай, если подходящего фасона в магазинах найти не удалось, можно обратиться в ателье, однако стоимость изделия будет отличаться от предложений бутиках масс-маркета. В частности, цена, по словам портной Аэлиты Р. зависит от фасона, сложности пошива. В среднем цена на платье начинается от 2,5 тысячи рублей. Стоимость классических брюк для мальчика зависит от роста школьника — в среднем 2 — 2,5 тысячи рубелей. В другом ателье корреспонденту Mkset сообщили, что средняя стоимость пошива юбок, брюк, сарафанов из ткани заказчика будет составлять 1 500 — 2 500 рублей. Важно, что в данном случае затягивать с заказом не стоит, так как форма попросту не будет готова в срок до 1 сентября.

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