В Уфе простились с погибшим на Украине 21-летним Андреем Тумановым

В Уфе простились с погибшим на Украине 21-летним Андреем Тумановым
В Уфе простились с погибшим на Украине 21-летним Андреем Тумановым
Вчера, 10:29ОбществоФото: vk.com // Рустем Рахматуллин
Службу по контракту погибший проходил в мотострелковом батальоне Военно-Морского флота.

В Уфе состоялась церемония прощания с 21-летнем Андреем Тумановым. Молодой парень погиб в ходе военной спецоперации на Украине.

Известно, что Туманов родился в городе Кумертау, однако в возрасте 6 лет переехал в Уфу, где в дальнейшем обучался в школе № 117 и в физико-математическом лицее № 93.

Как уточняет глава Советского района Уфы на своей странице в социальных сетях, погибший проходил военную службу по контракту в должности номера расчета гранатометного отделения мотострелкового батальона Военно-Морского Флота РФ.

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