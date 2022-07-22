В Уфе простились с погибшим на Украине 21-летним Андреем Тумановым

В Уфе состоялась церемония прощания с 21-летнем Андреем Тумановым. Молодой парень погиб в ходе военной спецоперации на Украине.
Известно, что Туманов родился в городе Кумертау, однако в возрасте 6 лет переехал в Уфу, где в дальнейшем обучался в школе № 117 и в физико-математическом лицее № 93.
Как уточняет глава Советского района Уфы на своей странице в социальных сетях, погибший проходил военную службу по контракту в должности номера расчета гранатометного отделения мотострелкового батальона Военно-Морского Флота РФ.