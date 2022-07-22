ИРИ: В «20 главных событий России за 20 лет» вошли социальные драйверы

Холдинг 1MI во взаимодействии с Институтом развития интернета представил национальный проект «20 главных событий России за 20 лет». Эксперты, в том числе социологи, журналисты, политические аналитики, выяснили, какие события современной истории оказали наибольшее влияние на жизнь молодого поколения.

Квартирный вопрос в Советском Союзе существовал, но в то время существовало не так много вариантов для его решения. Жилье можно было бесплатно получить от государства, предприятия или учреждения, в котором человек работал. Второй вариант — участие в жилищном кооперативе. Об этом пишет newsnn.ru. Если первый вариант был весьма долгим, то второй еще был довольно дорогим и сложным. В 90-е годы тема получения жилья еще больше осложнилась. Практика получения жилья от государства сошла на нет. Жилье можно было купить только за наличный расчет, что могли себе позволить не многие. Ситуация изменилась, когда пару десятков лет тому назад появился институт ипотеки, который позволил большому количеству людей приобрести собственное жилье, не меняя свой привычный уровень и ритм жизни. По сведениям ЦБ РФ, за эти годы в России в кредит было приобретено более 540 млн квадратных метров жилья. При этом число выданных кредитов составило более 10 млн. Как отмечается, ипотечными программами воспользовались более 15% российских семей. Более того, сегодня в России успешно применяются и другие меры социальной поддержки семей, связанные с приобретением жилья. Основная мера — материнский капитал. Сертификат предполагает внесение первоначального взноса или погашение ипотеки, а также на образование детей либо на формирование пенсионных накоплений. Впервые материнский капитал был выдан в 2007 году. В настоящее время его получили более 12 миллионов россиян, из них 80% семей реализовали сертификат на улучшение жилищных условий. Программа маткапитала из года в год расширяется. Так, начиная с 2020 года право на материнский капитал россияне стали получать как с рождением первого, так и второго ребенка. Вместе с тем государство тоже принимает участие в субсидировании ипотечных кредитов для различных категорий граждан. В частности, наиболее популярной стала программа семейной ипотеки под 6%. Эта мера стала одним из главных драйверов развития строительной отрасли. Кроме того, сегодня действуют и другие программы получения жилья: дальневосточная ипотека под 2%, сельская ипотека под 3%, а также широкая господдержка военнослужащих. Все перечисленные меры позволили многим россиянам улучшать свое качество жизни, приобрести свое жилье, которое является одной из главных ценностей и потребностей в современном мире.

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