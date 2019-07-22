Майкл Пенс рассказал о развитии лунной программы до 2024 года

Политик заявил, что в ближайшие пять лет американские космонавты должны произвести высадку на Луне. Об этом информирует RNS.

На спутнике Земли астронавты из США построят базу. Последняя необходима для полетов на Марс. Пенс уверен, что перелет к красной планете состоится еще «при нашем поколении». Закладным камнем в этом станет высадка на Луне. Разработка новых технологий и методов для долгосрочного пребывания человека на другой планете уже идет.