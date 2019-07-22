Фото: pxhere.com
Майкл Пенс рассказал о развитии лунной программы до 2024 года
22 июля, 18:47Общество
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Вице-президент США Майкл Пенс дал интервью телекомпании CBS.
Политик заявил, что в ближайшие пять лет американские космонавты должны произвести высадку на Луне. Об этом информирует RNS.
На спутнике Земли астронавты из США построят базу. Последняя необходима для полетов на Марс. Пенс уверен, что перелет к красной планете состоится еще «при нашем поколении». Закладным камнем в этом станет высадка на Луне. Разработка новых технологий и методов для долгосрочного пребывания человека на другой планете уже идет.
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