В Башкирии мужчина прогуливался по городу с медведем

В сети появилась видеозаписи из города Октябрьский в Башкирии, на которой запечатлены мужчина и маленький медвежонок. На кадрах видно, как животное вприпрыжку бежит за мужчиной и резвится на газоне.
Неизвестно где именно житель Октябрьского нашел медвежонка, однако, судя по видеозаписи, отношения между ними доверительные. В частности, животное доверчиво прижимается к ноге мужчины и далеко от него не отходит.
Тем временем, автора видеоролика данная ситуация обеспокоила, потому он и обратился в администрацию города Октябрьского с просьбой отреагировать.