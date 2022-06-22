Скоропостижно скончался выпускник «Фабрики звезд» Пьер Нарцисс

Скончался выпускник «Фабрики звезд» и автор хита «Шоколадный заяц» Пьер Нарцисс. Ему было 45 лет. О кончине певца сообщила его 16-летняя дочь Каролина-Кристель в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией).