На ПМЭФ подписано около 40 соглашений по развитию внутреннего туризма

На ПМЭФ подписано около 40 соглашений по развитию внутреннего туризма
На ПМЭФ подписано около 40 соглашений по развитию внутреннего туризма
Сегодня, 17:37ОбществоФото: piqsels.com
По данным заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко, в ходе XXV Петербургского международного экономического форума было подписано около 40 соглашений, связанных с развитием внутреннего туризма. По данным Ростуризма, инвестиции в отрасль превысили 200 миллиардов рублей.

Как сообщает rostovgazeta.ru, речь идет о создании целого ряда объектов. Это туристические комплексы, современные и доступные средства размещения. Также предполагается открыть новые межрегиональные маршруты по всей России.

В нынешнем году на ПМЭФ регионы и бизнес показали большой интерес к инвестпроектам в сфере туризма и к тому, чтобы возникли новые внутренние маршруты.

По словам Чернышенко, о том, что необходимо вкладывать инвестиции в отрасль туризма, было сказано и в выступлении на пленарном заседании форума Владимира Путина. Российским правительством был запущен комплекс мер по поддержке бизнеса как в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», так и в виде первоочередных мер, связанных с поддержкой экономики. Речь о льготных кредитах, грантах, выделяемых на то, чтобы обустроить пляжи и создать кемпинги, нулевом НДС для всех гостиниц, программах кешбэков.

«Также это софинансирование инвестпроектов со стороны корпорации „Туризм.РФ“ и многое другое», — говорит он.

По словам вице-премьера, российский президент поручил, развивая внутренний туризм, обратить особое внимание на баланс между тем, чтобы были соблюдены экономические интересы, и тем, чтобы сохранялась окружающая среда.

Речь идет о создании инфраструктуры, которой должны обладать особо охраняемые природные территории, включая область вокруг озера Байкал. Корпорация «Туризм.РФ» уже разработала концепцию мастер-плана, предусматривающего развитие этой территории, заключены соглашения с правительствами Иркутской области и Бурятии. Здесь главное — сохранить природное богатство, чтобы им могли пользоваться будущие поколения. По словам Чернышенко, со стороны инвесторов, уже занимающихся реализацией нацпроекта, есть поддержка этого подхода и готовность ответственно заниматься развитием такой инфраструктуры.

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