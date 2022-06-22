На ПМЭФ подписано около 40 соглашений по развитию внутреннего туризма

По данным заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко, в ходе XXV Петербургского международного экономического форума было подписано около 40 соглашений, связанных с развитием внутреннего туризма. По данным Ростуризма, инвестиции в отрасль превысили 200 миллиардов рублей.

Как сообщает rostovgazeta.ru, речь идет о создании целого ряда объектов. Это туристические комплексы, современные и доступные средства размещения. Также предполагается открыть новые межрегиональные маршруты по всей России. В нынешнем году на ПМЭФ регионы и бизнес показали большой интерес к инвестпроектам в сфере туризма и к тому, чтобы возникли новые внутренние маршруты. По словам Чернышенко, о том, что необходимо вкладывать инвестиции в отрасль туризма, было сказано и в выступлении на пленарном заседании форума Владимира Путина. Российским правительством был запущен комплекс мер по поддержке бизнеса как в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», так и в виде первоочередных мер, связанных с поддержкой экономики. Речь о льготных кредитах, грантах, выделяемых на то, чтобы обустроить пляжи и создать кемпинги, нулевом НДС для всех гостиниц, программах кешбэков. «Также это софинансирование инвестпроектов со стороны корпорации „Туризм.РФ“ и многое другое», — говорит он. По словам вице-премьера, российский президент поручил, развивая внутренний туризм, обратить особое внимание на баланс между тем, чтобы были соблюдены экономические интересы, и тем, чтобы сохранялась окружающая среда. Речь идет о создании инфраструктуры, которой должны обладать особо охраняемые природные территории, включая область вокруг озера Байкал. Корпорация «Туризм.РФ» уже разработала концепцию мастер-плана, предусматривающего развитие этой территории, заключены соглашения с правительствами Иркутской области и Бурятии. Здесь главное — сохранить природное богатство, чтобы им могли пользоваться будущие поколения. По словам Чернышенко, со стороны инвесторов, уже занимающихся реализацией нацпроекта, есть поддержка этого подхода и готовность ответственно заниматься развитием такой инфраструктуры.

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