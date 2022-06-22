Член совета директоров ВСК победила в конкурсе «Деловые женщины — 2022»

Член совета директоров ВСК победила в конкурсе «Деловые женщины — 2022»
Член совета директоров ВСК победила в конкурсе «Деловые женщины — 2022»
Вчера, 22:55Общество
Победителем в конкурсе «Деловые женщины — 2022» по версии компании «Б1» (ранее — компания EY) в номинации «Финансовые услуги» стала Ольга Сорокина, член совета директоров, замгендиректора по развитию бизнеса страхового дома ВСК.

Независимое жюри приняло решение назвать победителей в десяти номинациях, а также вручить три специальных приза. Об этом пишет ТАСС.

К этому конкурсу допустили пятьдесят участниц, которые приехали из десяти российских регионов.

Общая прибыль их компаний составила более 170 миллиардов рублей, вместе они создали порядка 16 тысяч рабочих мест.

В качестве жюри выступили менеджеры, инвесторы и бизнесмены из международных и российских компаний. 21 июня в здании Музея русского импрессионизма в столице прошла церемония награждения.

Сорокина отметила, что развитие профессиональной и мотивированной команды является стратегической задачей ВСК. Благодаря ей страховой дом добивается успехов в предпринимательстве, постоянно работая над тем, чтобы улучшить продукты и процессы. Каждый день сотрудники вносят в свою работу изменения к лучшему, получая обратную связь от клиентов и партнеров. Выражая признательность за высокую оценку бизнес-сообществу, победительница сказала, что эта награда является заслугой сплоченной команды страхового дома ВСК.

По словам Софии Азизян, руководителя программы «Деловые женщины», тема конкурса «Искусство быть первой» отлично подчеркнула цель программы — поддержать талантливых женщин, которые ведут за собой сплоченные команды и с успехом справляются с трудностями. Они продемонстрировали своим примером, как важно ставить цели и искать возможности для их достижения.

«Деловые женщины» — это программа и ежегодный конкурс компании «Б1» по поддержке бизнеса. Программу специально разработали для женщин-предпринимателей, которые управляют бизнесом с огромным потенциалом развития. Благодаря участию в этой программе они могут реализовать свой потенциал. К участию в конкурсе приглашаются состоявшиеся женщины-бизнесмены и руководители высшего звена крупных российских и зарубежных компаний. В России эта программа и конкурс проводятся с 2013 года.

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