Уфимка пожаловалась на соседа, который ходит голым перед маленькими детьми

Уфимка пожаловалась на соседа, который ходит голым перед маленькими детьми
Уфимка пожаловалась на соседа, который ходит голым перед маленькими детьми
Вчера, 15:35ОбществоАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI

Голый уфимец, который кошмарит детей и соседей, уже имел проблемы с законом

В отношении ситуации, когда голый мужчина находился голым на глазах у соседских детей в одной из коммунальных квартир в Черниковке, проводится проверка, сообщает пресс-служба МВД республики 22 апреля

В Уфе в одной из коммунальных картин мужчина ходит обнажённым на глазах у несовершеннолетних. Об этом рассказали пользователи соцсетей.

Сообщается, что первой пристрастие к нудизму у мужчины не посчастливилось обнаружить 4-летней дочери его соседки. Женщина, в свою очередь, попросила мужчину не делать так, на что получила ответ «как хочу, так и хожу!».

По мнению мамы двух девочек, одна из которых и увидела обнаженного мужчину, он, а также его сожительница-пенсионерка ведут себя таким образом с целью выжить из коммунальной квартиры всех остальных жильцов.

Примечательно, что, по словам женщины, сожительствующая с нудистом пенсионерка также демонстрировала неадекватное поведение по отношению к соседям. Так, по словам старшей дочери женщины, она с палкой пыталась разбить камеры наблюдения и наброситься на неё и более того, угрожала расправой всей ее семье.

Сообщается, что по данной ситуации женщина обратилась в полицию. Корреспондент Mkset обратился в пресс-службу МВД республики с просьбой прокомментировать ситуацию.

Как сообщили корреспонденту в ведомстве, по данному обращению на данный момент проводится проверка. При этом отметив, что ранее данный мужчина уже привлекался к административной ответственности.

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