Уфимскому дворнику Юре на погашение долгов собрали два миллиона рублей

Напомним, история про уфимского дворника Юрия разлетелась по всей стране. Дело в том, что Роман Филиппов сделал его фотосессию якобы на обложке журнала «GQ», а также рассказал о его сложной жизни. Юрий — воспитанник детского дома, а также инвалид. Кроме того, мужчина оказался в долгах из-за мошенников, которые обманули его. Однако свалившаяся на него слава помогла ему: люди начали отправлять деньги для погашения долгов, Юрия пригласили сниматься в рекламе и на передачу «Давай поженимся». Кстати, в «GQ» он всё-таки попал. Журнал опубликовал его фотографии, а также историю.