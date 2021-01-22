Уфимскому дворнику Юре на погашение долгов собрали два миллиона рублей

Уфимскому дворнику Юре на погашение долгов собрали два миллиона рублей

Вчера, 08:27ОбществоАнна КононоваPhoto: Роман Филиппов
Самому популярному дворнику Уфы Юрию люди собрали два миллиона рублей для погашения долгов, в которых он оказался из-за мошенников. Об этом сообщает telegram-канал «Life shot».

Сам Юрий признался, что не чувствует себя звездой. Однако фотограф Роман Филиппов, благодаря которому уфимский дворник стал популярным, рассказал, что в торговом центре к другу подходили люди, делали селфи, снимали сторис.

Так что-то, что он говорит, что не чувствует себя звездой — он лукавит, сказал Роман.

Он также сообщил, что часть средств, 500 с лишним тысяч рублей, они заплатили судебным приставам. В банке Юрию сказали, что есть ещё один долг на 111 тысяч рублей, с которым предстоит разобраться

Уфимский дворник рассказал, что по закону ему полагается земельный участок.

Если всё будет хорошо, будет земля, то будем строиться по-тихоньку, сказал он.

Напомним, история про уфимского дворника Юрия разлетелась по всей стране. Дело в том, что Роман Филиппов сделал его фотосессию якобы на обложке журнала «GQ», а также рассказал о его сложной жизни. Юрий — воспитанник детского дома, а также инвалид. Кроме того, мужчина оказался в долгах из-за мошенников, которые обманули его. Однако свалившаяся на него слава помогла ему: люди начали отправлять деньги для погашения долгов, Юрия пригласили сниматься в рекламе и на передачу «Давай поженимся». Кстати, в «GQ» он всё-таки попал. Журнал опубликовал его фотографии, а также историю.

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