Опубликовано видео признания подозреваемого в подготовке теракта в Башкирии

Опубликовано видео признания подозреваемого в подготовке теракта в Башкирии

Вчера, 13:52ОбществоТимур Алмаев
ФСБ опубликовала кадры, на которых подозреваемый рассказывает подробности организации теракта

Федеральная служба безопасности опубликовала видео, где подозреваемый в организации теракта дает признательные показания на месте получения оружия и самодельного взрывного устройства.

- Для взрыва людей, - отвечает подозреваемый на вопрос "Зачем".

На видео показаны кадры с оружием, патронами, электродетонатором, элементами питания и самого взрывного устройства.

Напомним, сегодня стало известно о предотвращении теракта на территории республики Башкортостан. ФСБ был задержан мужчина 1995 года рождения, подозреваемый в подготовке «вооруженного нападения на сотрудников правоохранительных органов».

Где и когда было произведено задержания, неизвестно.

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