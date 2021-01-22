Опубликовано видео признания подозреваемого в подготовке теракта в Башкирии

Федеральная служба безопасности опубликовала видео, где подозреваемый в организации теракта дает признательные показания на месте получения оружия и самодельного взрывного устройства.
- Для взрыва людей, - отвечает подозреваемый на вопрос "Зачем".
На видео показаны кадры с оружием, патронами, электродетонатором, элементами питания и самого взрывного устройства.
Напомним, сегодня стало известно о предотвращении теракта на территории республики Башкортостан. ФСБ был задержан мужчина 1995 года рождения, подозреваемый в подготовке «вооруженного нападения на сотрудников правоохранительных органов».
Где и когда было произведено задержания, неизвестно.