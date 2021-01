Опубликовано видео признания подозреваемого в подготовке теракта в Башкирии

ФСБ опубликовала кадры, на которых подозреваемый рассказывает подробности организации теракта

Федеральная служба безопасности опубликовала видео, где подозреваемый в организации теракта дает признательные показания на месте получения оружия и самодельного взрывного устройства. - Для взрыва людей, - отвечает подозреваемый на вопрос "Зачем". На видео показаны кадры с оружием, патронами, электродетонатором, элементами питания и самого взрывного устройства. Напомним, сегодня стало известно о предотвращении теракта на территории республики Башкортостан. ФСБ был задержан мужчина 1995 года рождения, подозреваемый в подготовке «вооруженного нападения на сотрудников правоохранительных органов». Где и когда было произведено задержания, неизвестно.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter