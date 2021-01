Росприроднадзор выявил нарушения в работе завода «СНХЗ» в городе Стерлитамак. Об этом сообщили активисты движения «Зеленый щит Башкортостана - Куштау» в своих социальных сетях.

В Росприроднадзоре подтвердили информацию о передаче результатов проверки в суд. В ходе административного расследования стало известно, что предприятие в нарушение технологического процесса производит обезвреживание отходов путём их сжигания. В Стерлитамакский городской суд передан протокол об административном правонарушении. В данной инстанции будет приниматься решение о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности завода.

