Общественник предложил платить пенсию женщинам, родившим третьего ребенка

Общественник предложил платить пенсию женщинам, родившим третьего ребенка

Вчера, 21:09ОбществоPhoto: Медиахолдинг 1Mi
По мнению координатора общественного движения «За жизнь!» Сергея Чесноков, российским женщинам нужно платить пенсию после рождения третьего ребенка. Как считает общественник, это поможет улучшить демографическую ситуацию в стране.

Как сообщает NEWS.ru, с которым Сергей Чесноков поделился своей инициативой, если бы женщины начинали получать пенсию после того, как родился третий ребенок, для нее это - большая помощь. И она заслужила пенсию, сделав свой вклад в улучшение демографической ситуации в России. Которую общественник охарактеризовал как критическую.

По его мнению, такая пенсия должна быть от 15 тысяч рублей. При этом женщина должна иметь возможность работать даже при назначении такой пенсии. А в случае появления каждого следующего маленького члена семьи необходимо применять повышающий коэффициент. При достижении женщиной возраста, когда назначается пенсия по старости, ей должны начисляться обе пенсии.

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