Общественник предложил платить пенсию женщинам, родившим третьего ребенка

По мнению координатора общественного движения «За жизнь!» Сергея Чесноков, российским женщинам нужно платить пенсию после рождения третьего ребенка. Как считает общественник, это поможет улучшить демографическую ситуацию в стране.

Как сообщает NEWS.ru, с которым Сергей Чесноков поделился своей инициативой, если бы женщины начинали получать пенсию после того, как родился третий ребенок, для нее это - большая помощь. И она заслужила пенсию, сделав свой вклад в улучшение демографической ситуации в России. Которую общественник охарактеризовал как критическую. По его мнению, такая пенсия должна быть от 15 тысяч рублей. При этом женщина должна иметь возможность работать даже при назначении такой пенсии. А в случае появления каждого следующего маленького члена семьи необходимо применять повышающий коэффициент. При достижении женщиной возраста, когда назначается пенсия по старости, ей должны начисляться обе пенсии.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter