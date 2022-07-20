В Башкирии закон о штрафах за ложный вывоз мусора вступил в силу

На территории республики начинает действовать закон о штрафах за предоставление недостоверной либо неполной информации о вывозе мусора. Об этом сообщает пресс-служба Курултая Башкирии.
Как сообщает председатель Госсобрания республики Константина Толкачёва, при перевозке мусора водители обязаны делать фотографии контейнерных площадок до и после вывоза отходов. Далее водителям надлежит разместить снимки на портале ГИС «ТКО-Башкортостан».
Однако часто водители пренебрегают данным требованием и размещают одни и те же снимки территорий, что, по мнению Толкачёва, является подлогом, за которым может скрываться неисполнение обязательств по вывозу мусора.
Отмечается также, что штрафные санкции могут коснуться как юридических, так и должностных лиц. Так, размер штрафов составит:
— от 500 до 1 тыс. рублей для должностных лиц (при повторном нарушении — до 5 тыс. рублей);
— от 5 тыс. до 10 тыс. рублей для юридических лиц (при повторном нарушении — до 30 тыс. рублей).
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