Лидер движения «Ветераны России» из Башкирии просит Роскомнадзор не включать «Дождь»*

Лидер движения «Ветераны России» из Башкирии просит Роскомнадзор не включать «Дождь»*
Лидер движения «Ветераны России» из Башкирии просит Роскомнадзор не включать «Дождь»*
Вчера, 20:57ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Требование не допустить возобновления вещания телеканала-иноагента «Дождь» появилось на сайте организации 19 июля.

Вчера, 19 июля уроженец города Стерлитамак и лидер движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов обратился в Роскомнадзор и в Минцифры России от имени возглавляемого им движения с просьбой граничащей с требованием — не допустить вещания телеканала «Дождь»* в России. Причем не только на кабельных каналах, но и в соцсетях. Общественный деятель в размещенном на сайте материале дает и конкретные рекомендации благодаря и следуя которым компетентные органы власти смогут не допустить влияния указанного СМИ на информационную повестку.

По мнению Резяпова в нынешних реалиях, а именно на фоне проведения спецоперации России на Украине, кабельные каналы обязаны предоставить Роскомнадзору доступ к своей сети, а также предоставить и возможность устанавливать на ней некие «средства технического контроля», которые позволят службе собственно «осуществлять контроль и надзор».

Резяпов также выступил против «Эха Москвы», которое как и телеканал «Дождь» заблокировано в России. Также по мнению Резяпова самые жесткие меры необходимо принять не только в адрес вышеупомянутых, но и в адрес «Новой газеты». Все потому, что «их действия по пропаганде идеологии под видом антивоенной риторики фактически являются подрывной и предательской акцией по отношению к России и ее многонациональному народу».

Примечательно, что это не первый успешный кейс «Ветеранов России» по блокировке неугодных СМИ, так мартовская блокировка «Дождя» и «Эха Москвы» была осуществлена именно на основании заявления «Ветеранов России», которые заявили, что данные СМИ распространяют фейки о российской армии. В том же обращении «Ветераны России» благодарят Генпрокуратуру за молниеносную реакцию, то есть блокировку СМИ.

*телеканал «Дождь» признан в России СМИ-иноагентом, «Эхо Москвы» и «Новая газета» заблокированы на территории Российской федерации по решению генеральной прокуратуры.

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