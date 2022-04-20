Собак перепишут в Башкирии из-за подозрений, что на людей нападают домашние псы

Напомним, в регионе проблема агрессии от собак не нова и уже приносила максимально трагичные последствия. Так около года назад в Учалинском районе Башкирии собаки насмерть загрызли четырехлетнего ребенка. Случаи нападений собак на людей, в том числе и на детей, фиксировались не только в районах, но и в Уфе. Так в конце зимы за ребенком в Уфе бежала стая собак, но к счастью на пути мальчика встретился дворник, который отпугнул животных. Тем временем власти после подобных инцидентов напоминают гражданам телефоны службы отлова безнадзорных животных, в Уфе же была создана интерактивная карта, на которой можно в режиме реального времени указать местоположение потенциально опасных животных.