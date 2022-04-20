Бизнес получил 18 млрд рублей под «зонтичные» поручительства Корпорации МСП

В течение первого квартала 2022 года сумма кредитов, которую получил малый и средний бизнес под «зонтичные» поручительства Корпорации МСП, составил 18 млрд руб. Кредиты получили 1,5 тысячи предпринимателей и компаний и ИП, где количество работников составляет около 24 тыс.

При этом 99% по количеству и 90% по объему полученных кредитных денег пришлось на представителей малого и микробизнеса. По словам Александра Исаевича, генерального директора Корпорации МСП, благодаря «зонтичному» механизму бизнесмены могут получить кредит на более выгодных условиях, в сравнении со стандартными. Поручительство Корпорации МСП повышает уверенность банков в том, что выданные деньги ему вернут, заявил Исаевич. Об этом сообщает ria.ru. Чаще всего малый и средний бизнес обращался в банки, чтобы пополнить оборотные средства (15 млрд руб). Регионами, лидирующими по числу выданных кредитов, стали Краснодарский край, Республика Крым, Москва, Ростовская, Новосибирская области. Более всего «зонтичные» поручительства были востребованы в торговой, сельскохозяйственной, строительной, транспортной отраслях, а также в обрабатывающем производстве. Как сообщает Корпорация МСП, больше всего кредитов на максимальную сумму выдал банк-партнер Сбербанк: 763 кредита на 8,16 млрд руб. Альфа-Банк, в свою очередь, предлагал клиентам наименьшую среднюю процентную ставку: 10,79% годовых. В числе предприятий, которые воспользовались «зонтичным» поручительством в Корпорации МСП, называют «Цифровые привычки». Компания предлагает финтех-решения для бизнеса. МСП Банк выдал этой компании кредит на 10 млн руб. под поручительство КМСП на 5 млн руб. Предприятие «АлОрто» получило кредит Альфа-Банка на 6 млн руб. под поручительство в 3 млн руб. У компании есть современный протезно-ортопедический центр, который занимается созданием специализированной продукции и реабилитацией пациентов. В сентябре 2021 года Корпорация МСП запустила «зонтичный» механизм поручительств. Куратор реализации проектов в рамках нацпроекта поддержки МСП — первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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