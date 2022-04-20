Бизнес получил 18 млрд рублей под «зонтичные» поручительства Корпорации МСП

Бизнес получил 18 млрд рублей под «зонтичные» поручительства Корпорации МСП
Бизнес получил 18 млрд рублей под «зонтичные» поручительства Корпорации МСП
Сегодня, 14:59ОбществоФото: piqsels.com
В течение первого квартала 2022 года сумма кредитов, которую получил малый и средний бизнес под «зонтичные» поручительства Корпорации МСП, составил 18 млрд руб. Кредиты получили 1,5 тысячи предпринимателей и компаний и ИП, где количество работников составляет около 24 тыс.

При этом 99% по количеству и 90% по объему полученных кредитных денег пришлось на представителей малого и микробизнеса.

По словам Александра Исаевича, генерального директора Корпорации МСП, благодаря «зонтичному» механизму бизнесмены могут получить кредит на более выгодных условиях, в сравнении со стандартными. Поручительство Корпорации МСП повышает уверенность банков в том, что выданные деньги ему вернут, заявил Исаевич. Об этом сообщает ria.ru.

Чаще всего малый и средний бизнес обращался в банки, чтобы пополнить оборотные средства (15 млрд руб). Регионами, лидирующими по числу выданных кредитов, стали Краснодарский край, Республика Крым, Москва, Ростовская, Новосибирская области. Более всего «зонтичные» поручительства были востребованы в торговой, сельскохозяйственной, строительной, транспортной отраслях, а также в обрабатывающем производстве.

Как сообщает Корпорация МСП, больше всего кредитов на максимальную сумму выдал банк-партнер Сбербанк: 763 кредита на 8,16 млрд руб. Альфа-Банк, в свою очередь, предлагал клиентам наименьшую среднюю процентную ставку: 10,79% годовых.

В числе предприятий, которые воспользовались «зонтичным» поручительством в Корпорации МСП, называют «Цифровые привычки». Компания предлагает финтех-решения для бизнеса. МСП Банк выдал этой компании кредит на 10 млн руб. под поручительство КМСП на 5 млн руб. Предприятие «АлОрто» получило кредит Альфа-Банка на 6 млн руб. под поручительство в 3 млн руб. У компании есть современный протезно-ортопедический центр, который занимается созданием специализированной продукции и реабилитацией пациентов.

В сентябре 2021 года Корпорация МСП запустила «зонтичный» механизм поручительств. Куратор реализации проектов в рамках нацпроекта поддержки МСП — первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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