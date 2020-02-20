В Санкт-Петербурге планируют узаконить экскурсии по крышам

Поправки и закон «О туристической деятельности» обсуждались в ходе заседания комитета по законодательству сегодня, 20 февраля, сообщает Newia.

По мнению парламентариев, экскурсии по крышам превратились в неотъемлемую часть многих туристических программ. По этой причине они должны быть регламентированы.

Власти планируют разрешить туристам посещать объекты, специально оборудованные для проведения экскурсий.