В Санкт-Петербурге планируют узаконить экскурсии по крышам
20 февраля, 19:33ОбществоФото: pxhere.com
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Депутаты города Санкт-Петербурга предложили легализовать экскурсии по крышам.
Поправки и закон «О туристической деятельности» обсуждались в ходе заседания комитета по законодательству сегодня, 20 февраля, сообщает Newia.
По мнению парламентариев, экскурсии по крышам превратились в неотъемлемую часть многих туристических программ. По этой причине они должны быть регламентированы.
Власти планируют разрешить туристам посещать объекты, специально оборудованные для проведения экскурсий.
Ожидается, что правительству удастся организовать смотровые площадки на крышах многоэтажных домов для обеспечения безопасности туристов и защиты интересов собственников жилья, пояснили в пресс-службе Законодательного собрания Северной столицы.
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