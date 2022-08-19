В Башкирии 720 человек заболели мышиной лихорадкой с начала 2022 года

В Роспотребнадзоре по Башкирии рассказали о ситуации в регионе с заболеваемостью мышиной лихорадкой. Известно, что с начала нынешнего года и по июль было зарегистрировано 720 случаев заболевания, один из которых с сожалению завершился летальным исходом для уфимца.