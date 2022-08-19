В Башкирии 720 человек заболели мышиной лихорадкой с начала 2022 года

В Башкирии 720 человек заболели мышиной лихорадкой с начала 2022 года
В Башкирии 720 человек заболели мышиной лихорадкой с начала 2022 года
Вчера, 08:59ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Один из заболевших геморрагической лихорадкой к сожалению скончался сообщили в Роспотребнадзоре по Башкирии 18 августа.

В Роспотребнадзоре по Башкирии рассказали о ситуации в регионе с заболеваемостью мышиной лихорадкой. Известно, что с начала нынешнего года и по июль было зарегистрировано 720 случаев заболевания, один из которых с сожалению завершился летальным исходом для уфимца.

Весьма стремительно по данным ведомства заболеваемость «мышкой» начала расти с наступлением лета, в июне. Случаи ГЛПС (геморрагической лихорадки с почечным синдромом) специалисты регистрировали в большинстве районов Башкирии, 42 района оказались подвержены «мышке». Что касается городов, то мышиная лихорадка диагностировалась у жителей шести городов, в том числе и Уфы.

К слову Уфа и Уфимский района наравне с Благовещенским, Татышлинским, Янаульским, Краснокамским и Иглинским, отличились превышением распространения данной болезни в два раза и выше.

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