На озере Кандры-куль дирекция охраняемых территорий закрывала глаза на браконьерство

Также дирекция по особо охраняемым природным территориям Башкирии не инициировала ни административных, ни уголовных дел за нарушения, выяснили в природоохранной прокуратуре.

На озере Кандры-куль в Башкирии руководство дирекции по особо охраняемым природным территориям Башкирии закрывало глаза на факты браконьерства на озере, а именно на установку сетей для ловли рыбы и раков. Также сотрудники Башкирской природоохранной межрайонной прокуратуры выявили нарушения в природном парке «Зилим», там участки леса использовались без проекта освоения лесов, что является нарушением. В ведомстве сообщили о том, что сотрудники дирекции не спешили возбуждать административные производства по статье «нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях», после того как сети и раколовки на озере были обнаружены. Должностные лица не пытались найти виновных и привлечь их к ответственности. Руководство дирекции получило от природоохранного прокурора представление — после этого ГУП уже принял меры и по устранению и недопущению таких нарушений. Четверо работников ГУПа были привлечены к дисциплинарной ответственности. Напомним, на прошлой неделе после установившейся жары посетители особо охраняемых природных территорий Башкирии, а именно озер Кандры-куль и Аслы-куль стали массово жаловаться на абсолютно неухоженные территории природных парков, за вход на которые, между тем, с граждан взимается плата в размере 250 рублей с человека. Несмотря на то, что посетители ООПТ исправно вносят плату за вход, порядка, по их мнению, на озерах нет.

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