В Башкирии в 2022 году собаки покусали на 11% меньше жителей чем в прошлом году

В Башкирии в 2022 году собаки покусали на 11% меньше жителей чем в прошлом году
В Башкирии в 2022 году собаки покусали на 11% меньше жителей чем в прошлом году
Вчера, 09:08ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Таковы данные отчета федерального Роспотребнадзора за первые три месяца нынешнего года.

Больная для жителей Башкирии и Уфы тема безнадзорных животных оказалась под пристальным вниманием специалистов Роспотребнадзора, которые и выяснили, сколько собак покусало жителей республики за первый квартал 2022 года. На 100 тысяч населения в этом году пришлось 26,7 укусов.

Однако судя по отчету Роспотребнадзора ситуация с укусами, которые собаки все же причинили, в республики улучшилась. За первый квартал нынешнего года в Башкирии зафиксировали 1075 укусов, что на 11% меньше, чем за январь–март 2021 года. Также улучшилась ситуация с укусами животными детей, в 2022 году собаки покусали на 25 детей меньше, чем в первом квартале 2021 года.

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