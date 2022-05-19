В Башкирии новорожденные лосята отбились от мамы и прибились к семье из села Куяштыр

Лосята в возрасте около недели потеряли маму-лосиху, но к счастью семья грибников помогла им найти свое место в жизни, сообщили в пресс-службе минэкогогии Башкирии 19 мая.

Семья из села Куяштыр в Абзелиловском районе Башкирии отправилась в лес за грибами, однако сделала куда более удивительную находку. На лесной поляне находились новорожденные детеныши лося. Однако грибники приняли решение покинуть опушку, чтобы не спугнуть взрослое животное. На следующий день однако в семье решили вернуться к месту неординарной находки и не зря. Лосята так и остались на поляне. По словам Ольги Подугоровой, которая и нашла детенышей лося малыши были совсем неокрепшими и фактически сами залезли в семейный автомобиль. Семья неделю ухаживала за двумя зверюшками, кормила их и выхаживала. После того как лосята «встали на ноги» семья сообщила о находке в местное охотхозяйство, а оттуда информация дошла до министерства экологии. В лесу ни лосихи, ни следов каких-либо браконьерских действий обнаружено не было, по этой причине ребятишек-лосят забрали в вольерное хозяйство, где они уже совсем скоро вырастут, нужен всего месяц-другой. Однако после того как звери подрастут в дикую природу они уже не вернуться. Замначальника отдела охраны и надзора за использование объектов животного мира минэкологии РБ Глеб Егоров крайне не рекомендует прикармливать зверей, объясняя это тем, что животные очень уж чутко реагируют на угощения от человека и имеют свойство возвращаться туда, где получали угощения. – При встрече с диким животным, неважно где она произошла, желательно не гнаться за ним, не пытаться приблизиться и потрогать зверя, покормить, особенно это касается молодых животных, так как запах человека отпугивает мать от детеныша. О каждой такой встрече необходимо сообщать работникам охотничьих хозяйств, государственным охотничьим инспекторам или в оперативно-диспетчерскую службу Минэкологии РБ по телефону: 8 (347) 218-04-30, – уточнили в пресс-службе минэкологии Башкирии.

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