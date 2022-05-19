Омбудсмен по правам человека в Башкирии Михаил Закомалдин заработал 4,2 млн рублей

Омбудсмен по правам человека в Башкирии Михаил Закомалдин заработал 4,2 млн рублей
Омбудсмен по правам человека в Башкирии Михаил Закомалдин заработал 4,2 млн рублей
Вчера, 15:38ОбществоИрина ДеревянчукФото: фото из соцсетей
Годовой доход омбудсмена Закомалдина примерно равен доходу глав регионального следкома, главного прокурора РБ и бизнес-омбудсмена Башкирии.

Из декларации опубликованной накануне следует что за минувший 2021 год уполномоченный по правам человека в Башкирии Закомалдин заработал почти 4,3 миллиона рублей.

В собственности у него нашелся земельный участок площадью 950 метров и доля (1⁄2 часть) в квартире площадь которой составляет 51,9 квадрата.

Супруга Закомалдина владеет судя по всему второй половиной квартиры в собственности, ей принадлежит 1⁄2 доля квартиры площадью 51,9 квадратов. Есть в собственности у нее и индивидуальная квартира площадью

В пользовании у Закомалдина и его жены находится земельный участок площадью 1498 метров и квартира площадью 345,1 метра.

В доходах чиновника также указан прицеп МЗСА 817717 и снегоход SKI-DOO TUNDRA WT 550, за его супругой в документе значится автомобиль Volkswagen Amarok.

Ранее Mkset сообщал о увиденном в декларациях бизнес-омбудсмена республики Флюра Асадууллина, главного прокурора Башкирии Игоря Пантюшина и главы регионального следственного комитета Дениса Чернятьева. Известен и доход заместителя министра здравоохранения Башкирии Ирины Кононовой, он составил чуть менее двух миллионов рублей, однако в декларации чиновницы было отмечено пользование номером в гостинице.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы