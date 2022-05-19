На ПМЭФ-2022 обсудят новый экономический порядок в РФ

На ПМЭФ-2022 обсудят новый экономический порядок в РФ
На ПМЭФ-2022 обсудят новый экономический порядок в РФ
Вчера, 19:08ОбществоФото: roscongress.org
В этом году в Санкт-Петербурге состоится юбилейный, 25-й Петербургский международный экономический форум. Участники мероприятия обсудят вызовы, с которыми сталкивается Российская Федерация. Форум станет площадкой, которая проложит мост в будущее для многих технологий и отраслей.

По сообщению rostovgazeta.ru, два отдельных блока повестки форума будут посвящены обсуждению сложившегося экономического порядка и возникших задач. Также важной темой обсуждения станет формирование нового инфраструктурного стандарта для руководства российских субъектов в связи с нарушением многих логистических цепочек и необходимости пересмотреть рынки сбыта продукции.

По словам ответственного секретаря оргкомитета Петербургского экономического форума, советника президента России Антона Кобякова, в мире произошли кардинальные изменения. По этой причине основной задачей является увидеть и реализовать новые возможности. Чтобы это сделать, необходимо объединить усилия всем силам общества. Принятые в рамках форума решения позволят правительству и бизнесу усилить цели национального развития.

В рамках форума будет проведен ряд сессий, на которых участники будут решать вопросы развития энергетической отрасли. В том числе в обсуждение будут включены не только рынки газа и нефти, но также электроэнергетика, уголь, транспортные коридоры поставок, сырьевой суверенитет, вызовы зеленой энергетики.

Также в рамках юбилейного ПМЭФ участники поднимут вопросы о стратегических направлениях развития здравоохранения, обсудят здоровое питание, вложения в формирование санитарного щита. Также эксперты поговорят о новых направлениях развития Российской Федерации, включая Восток: специалисты в числе прочих обсудят вопросы выхода стартапов на азиатский рынок.

Отдельные сессии ПМЭФ будут посвящены важным вопросам: защита бизнеса в России и за рубежом, производство и продвижение контента после блокировки ряда соцсетей, продовольственная безопасность России, устойчивое сельское хозяйство.

Современные технологии и инвестиции станут важными блоками форума: эксперты обсудят возможности квантовых технологий обеспечить мировой энергетический прорыв, перспективы цифрового следа, а также потенциал технологий на базе искусственного интеллекта.

Холдинг 1MI — официальный информационный партнер форума.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы