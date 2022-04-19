Власти анонсировали форум пчеловодов «АпиМир» в Уфе вместо отмененной «Апимондии»

Андрей Назаров сообщил хорошее известие для пчеловодов и пчеловодческих ассоциаций. Он в своем телеграм-канале анонсировал уже в грядущем сентябре проведение в Башкирии международного форума «АпиМир», осмелимся предположить, что данное мероприятие призвано заменить конгресс «Апимондия», который проводит международная федерация пчеловодческих ассоциаций. Именно он должен был состояться в Башкирии, но после начала военной спецоперации России на Украине, 7 марта стало известно о том, что руководство отказалось проводить мероприятие в Уфе.