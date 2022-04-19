IT-эксперт оценил возможное создание федеральной системы защиты от DDoS-атак

По оценке, данной создателем портала kremlin.ru Артемом Геллером идее Роскомнадзором разработать федеральную систему, предназначенную для защиты от DdoS-атак, это «хорошее дело». Хотя любой системе будет сложно справиться с масштабными хакерскими атаками.

Как сообщает NEWS.ru со ссылкой на мнение, озвученное экспертом, основные российские ресурсы уже находятся под защитой системы против DdoS-атак. И она нуждается в масштабировании, чтобы избежать сбоев в работе интернета, и чтобы могли без проблем коммуницировать между собой люди и бизнес. Как утверждает Геллер, большую роль играет масштаб DDoS-атак. При среднем масштабе у такой системы, с большой долей вероятности, получится отразить атаку. Но если одновременно атака будет произведена с большого количества адресов, никакая защита с таким напором справиться не сможет. И на протяжении какого-то времени атакованные столкнутся со сбоями в работе. Но не надолго. Для возобновления работы ресурсам понадобятся, самое большее, сутки. А этого времени хакерам недостаточно, чтобы получить личные данные. По информации СМИ, старт данной системы запланирован на осень.

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