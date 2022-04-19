IT-эксперт оценил возможное создание федеральной системы защиты от DDoS-атак

IT-эксперт оценил возможное создание федеральной системы защиты от DDoS-атак
IT-эксперт оценил возможное создание федеральной системы защиты от DDoS-атак
Сегодня, 14:36ОбществоФото: pixabay.com
По оценке, данной создателем портала kremlin.ru Артемом Геллером идее Роскомнадзором разработать федеральную систему, предназначенную для защиты от DdoS-атак, это «хорошее дело». Хотя любой системе будет сложно справиться с масштабными хакерскими атаками.

Как сообщает NEWS.ru со ссылкой на мнение, озвученное экспертом, основные российские ресурсы уже находятся под защитой системы против DdoS-атак. И она нуждается в масштабировании, чтобы избежать сбоев в работе интернета, и чтобы могли без проблем коммуницировать между собой люди и бизнес.

Как утверждает Геллер, большую роль играет масштаб DDoS-атак. При среднем масштабе у такой системы, с большой долей вероятности, получится отразить атаку. Но если одновременно атака будет произведена с большого количества адресов, никакая защита с таким напором справиться не сможет. И на протяжении какого-то времени атакованные столкнутся со сбоями в работе. Но не надолго. Для возобновления работы ресурсам понадобятся, самое большее, сутки. А этого времени хакерам недостаточно, чтобы получить личные данные.

По информации СМИ, старт данной системы запланирован на осень.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы