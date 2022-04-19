Экс-чиновника Минземимущества в Иглинском районе приговорили к 3,6 годам колонии

Несмотря на то, что суд счел бывшего госслужащего виновным, сам он вины своей не признал, кроме того сообщается и о том, что на принадлежащую ему недвижимость был наложен арест. Суд же взыскал с Карпова 11,5 миллиона рублей ущерба, который экс-чиновнику надлежит выплатить муниципалитету. Помимо самого Карпова «досталось”и минземимущества, следователь вынес в его адрес представление устранить обстоятельства, которые способствовали преступлениям Карпова и соблюдать антикоррупционное законодательство.