В Уфе подвели итоги двух социальных конкурсов от БСК

Руководство Башкирской содовой компании учредило конкурс «Стерлитамак — наш общий дом» несколько лет назад с целью привлечь к проблемам города местных жителей. В 2018 году на конкурс поступило 74 заявки, девять проектов уже успели реализовать. В городе появились многофункциональные площадки, театральная студия для детей с ограниченными возможностями здоровья, виртуальные экскурсии по музеям, музей истории 170-й стрелковой дивизии, прошел международный турнир по карате, а также была издана книга произведений местных авторов.