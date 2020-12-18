В Уфе подвели итоги двух социальных конкурсов от БСК

В Уфе подвели итоги двух социальных конкурсов от БСК

Вчера, 18:17ОбществоPhoto: стерлитамакнашобщийдом.рф
В Уфе наградили победителей конкурса городских проектов «Стерлитамак — наш общий дом» и конкурса добровольческих инициатив «Я волонтер БСК». Денежные гранты общей стоимостью 3,5 млн рублей призерам предоставила Башкирская содовая компания (БСК).

Старт конкурса «Стерлитамак — наш общий дом» объявили в конце лета 2020 года. Из более чем 130 заявленных проектов в шорт-лист попали 30, представляющих значение и интерес. По итогам народного голосования и по мнению экспертного жюри 12 из них получат денежные гранты от БСК.

Генеральный директор компании Эдуард Давыдов на церемонии награждения поблагодарил всех участников за то, что они не остались в стороне от общественной жизни своего города. Он также отметил, что теперь победителям предстоит реализовать свои проекты.

«Теперь начнется интересная работа по реализации представленных добрых идей. Я искренне желаю вам удачи в предстоящей работе», — обратился Давыдов к победителям.

Гран-при с суммой гранта в один миллион рублей выиграл проект «Аллея ученых и писателей», представленный НКО «Чувашская национально-культурная автономия, г. Стерлитамак Республики Башкортостан». Однако разнообразных и интересных предложений было так много, что Эдуард Давыдов принял решение учредить дополнительную специальную номинацию «Гран-при генерального директора», которую получили такие проекты, как «Интерактивная индустриальная тропа», «Лаборатория занимательной химии «Менделеев-лаб» и «Аллея памяти медицинских работников».

Также в рамках мероприятия прошло и награждение корпоративного волонтерского конкурса «Я волонтер БСК», победителями которого признали 20 проектов в номинациях «Социальное волонтерство», «Образование», «Пропаганда здорового образа жизни» и другие.

Руководство Башкирской содовой компании учредило конкурс «Стерлитамак — наш общий дом» несколько лет назад с целью привлечь к проблемам города местных жителей. В 2018 году на конкурс поступило 74 заявки, девять проектов уже успели реализовать. В городе появились многофункциональные площадки, театральная студия для детей с ограниченными возможностями здоровья, виртуальные экскурсии по музеям, музей истории 170-й стрелковой дивизии, прошел международный турнир по карате, а также была издана книга произведений местных авторов.

В этом году географию конкурса решили расширить, и в нем смогли принять участие не только жители самого Стерлитамака, но и Стерлитамакского и Ишимбайского районов. В рамках конкурса «Стерлитамак — наш общий дом» в 2020 году был впервые запущен корпоративный волонтерский проект «Я волонтер БСК». Призовой фонд составил 1 млн рублей.

В общей сложности на данные мероприятия БСК направила около 7,5 млн рублей.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы