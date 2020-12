В новом треке Моргенштерн высмеял слова Дудя о работе на государство

Алишер Моргенштерн в новом треке высмеял обвинения Юрия Дудя в его сотрудничестве с властью.

В начале ноября в рамках шоу «Вдудь» его ведущий Юрий Дудь обвинил известного рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна в сотрудничестве с властями, в частности с Ростиславом Мурзагуловым из Башкирии. В ответ на это обвинение Моргенштерн и Мурзагулов записали трек, в котором высмеивают упреки Дудя. Начинается новый клип со слов Моргенштерна: «Алло, Слава, что там с дедом?!». Этой фразой авторы делают отсылку к обвинению ведущим ютуб-шоу в том, что башкирские власти закрыли глаза на ситуацию с эвтаназией деда рэпера, а в обмен получили его расположение. Дальше исполнители высмеивают стереотипы, сложившиеся о российских чиновниках. Якобы политики берут чемоданами взятки, начинают напиваться с самого утра в рабочем кабинете, унижают подчиненных, а секретарями у них работают только модели. В клипе роль ассистентки чиновника исполняет победительница «Мисс Максим — 2017» Ульяна Тригубчак. В одном из куплетов звучит фраза: «А ты точно из правительства?». Примечательно, что концовка у видеоклипа весьма неожиданная. Главный герой, который устал от политики и бесконечных совещаний, восхищается свободой и раскрепощенностью молодых исполнителей и хочет у них научиться чему-то новому. Судя по всему, авторы клипа хотели Дудя и тех, кто поверил его обвинениям, подтолкнуть к мысли о том, что иногда дружба между разными людьми является просто дружбой. Посмотреть видео и трек можно здесь.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter