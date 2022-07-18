Власти Башкирии прокомментировали ситуацию с благоустройством парковых территорий

Власти Башкирии прокомментировали ситуацию с благоустройством парковых территорий
Власти Башкирии прокомментировали ситуацию с благоустройством парковых территорий
Вчера, 14:35ОбществоАзамат НуховФото: Азамат Нухов / Mkset.ru
Нехватка урн для мусора и скамеек возглавила топ обращений граждан по итогам минувшей недели, сообщает заместитель начальника управления Главы Башкирии по социальным коммуникациям Дмитрий Черенков

Одной из тем сегодняшнего совещания в ЦУРе Башкирии стала тема городского благоустройства. По словам заместителя начальника управления Главы Башкирии по социальным коммуникациям Дмитрия Черенкова, по количеству зафиксированных обращений граждан данная тема заняла первое место.

Как отметил чиновник, количество обращений возросло на фоне пришедшей в Башкирию тёплой погоды, в связи с чем жители республики стали больше времени проводить на прогулках по парковым территориям. В обращениях речь ведётся об установке мусорных урн, а также мест отдыха — скамеек и лавочек.

Актуальность, по словам Черенкова, также не теряет тема ухода за зелёными насаждениями и качества уборки детских площадках.

Напомним, ранее жители Уфы пожаловались на нехватку урн для мусора на территории парка Кашкадан, вновь открывшемся месяцем ранее после четырёхлетней реконструкции. О том, как в парке обстоят дела с уборкой мусора можно прочитать здесь.

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