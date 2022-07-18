Власти Башкирии прокомментировали ситуацию с благоустройством парковых территорий

Как отметил чиновник, количество обращений возросло на фоне пришедшей в Башкирию тёплой погоды, в связи с чем жители республики стали больше времени проводить на прогулках по парковым территориям. В обращениях речь ведётся об установке мусорных урн, а также мест отдыха — скамеек и лавочек.