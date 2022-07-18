Психиатр объяснил, как Мандела выдержал 27 лет в тюрьме

Психиатр подчеркнул, что каждый человек — носитель набора особенных характерологических черт. У каждого свой темперамент и так далее. То, что сделает один, не сможет сделать другой. Мандела оказался тем, у кого был набор психологических качеств, которые дали возможность пережить заключение. Это позволило ему вынести все тяготы и лишения.