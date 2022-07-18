Психиатр объяснил, как Мандела выдержал 27 лет в тюрьме

Психиатр объяснил, как Мандела выдержал 27 лет в тюрьме
Психиатр объяснил, как Мандела выдержал 27 лет в тюрьме
Вчера, 18:40ОбществоФото: pxhere.com
Психиатр Александр Федорович в канун Международного дня Нельсона Манделы сообщил, как глава Южно-Африканской Республики выдержал 27 лет в тюрьме.

По словам Федоровича, Мандела обладает особой генетической предрасположенностью и имеет определенные черты характера. Об этом пишет NEWS.ru.

Психиатр подчеркнул, что каждый человек — носитель набора особенных характерологических черт. У каждого свой темперамент и так далее. То, что сделает один, не сможет сделать другой. Мандела оказался тем, у кого был набор психологических качеств, которые дали возможность пережить заключение. Это позволило ему вынести все тяготы и лишения.

Недавно внучка экс-президента Южно-Африканской Республики Ндилека Мандела попросила президента Украины Владимира Зеленского соблюдать принципы человечности, ради достижения мирного урегулирования в стране. Множество темнокожих студентов лишили всяких прав. Их заперли на Украине. В ходе боевых действий выяснилось, что к «цветным» беженцам на Украине относятся не так, как к европейцам.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы