По словам Федоровича, Мандела обладает особой генетической предрасположенностью и имеет определенные черты характера. Об этом пишет NEWS.ru.
Психиатр подчеркнул, что каждый человек — носитель набора особенных характерологических черт. У каждого свой темперамент и так далее. То, что сделает один, не сможет сделать другой. Мандела оказался тем, у кого был набор психологических качеств, которые дали возможность пережить заключение. Это позволило ему вынести все тяготы и лишения.
Недавно внучка экс-президента Южно-Африканской Республики Ндилека Мандела попросила президента Украины Владимира Зеленского соблюдать принципы человечности, ради достижения мирного урегулирования в стране. Множество темнокожих студентов лишили всяких прав. Их заперли на Украине. В ходе боевых действий выяснилось, что к «цветным» беженцам на Украине относятся не так, как к европейцам.