ИРИ включил продовольственную безопасность в «20 главных событий России за 20 лет»

Холдинг 1MI во взаимодействии с Институтом развития интернета представил национальный проект «20 главных событий России за 20 лет». Многие эксперты, в том числе социологи, журналисты, а также политические аналитики, выяснили, какие события современной истории оказали большее влияние на жизнь молодого поколения.

Часто люди вспоминают 90-е годы с содроганием. Около десяти лет страна приходила в упадок, рушилась экономика, у людей отсутствовала уверенность в завтрашнем дне. Об этом пишет newsnn.ru. В этих условиях Россия была вынуждена просить продовольствие у других стран. Многие россияне выращивали картошку и капусту на собственных огородах. Но за последние двадцать лет ситуация настолько резко изменилась, что Россия смогла реанимировать сельское хозяйство, нарастить производство продуктов питания, а также стать ключевым игроком на мировом продовольственном рынке. Так, в декабре 2021 года Россия увеличила выпуск продуктов питания на 7,5% по сравнению с декабрем 2020 года. Производство пшеничной и пшенично-ржаной муки достигло 751 тысячу тонн, макаронных изделий — 126 тысяч тонн, а хлебобулочных изделий недлительного хранения выпечено 450 тысяч тонн. Более того, урожай риса в декабре составил 55,6 тысячи тонн, а гречки — 46 тысяч тонн. По данным рейтинга уровня продовольственной безопасности, в 2020 году Россия заняла 24-е место среди 113 стран. Во многом такой результат стал возможен благодаря грамотной реализации доктрины продовольственной безопасности, которая была принята в 2010 году. Сегодня Россия обеспечена своим зерном на 155%, сахаром — на 125%, а мясом — на 97%. Обновленная версия доктрины до 2030 года предполагает достижение обеспечения по мясу 85%, молоку и молочной продукции — 90%, а картофелю — 95%. Сегодня из-за неурожаев и нарушений логистических цепочек некоторые страны заявляют о риске мирового продовольственного кризиса в 2022 году. Европа и США уже столкнулись с небывалым ростом инфляции, в том числе с ростом цен на продукты питания. В этих условиях Россия является одним из лидеров по объемам поставок зерна на мировой рынок. При этом российские власти настолько тонко регулируют отрасль, что речь об экспорте идет только после удовлетворения внутреннего спроса.

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