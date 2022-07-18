Госдума разделилась в вопросе принятия поправок в закон о рекламе

Госдума приняла в первом чтении поправки в федеральный закон «О рекламе», предусматривающие создание единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений. Голосование раскололо депутатов на два лагеря: 266 человек проголосовали за, а 95 - против.

Как передает iz.ru, против законопроекта высказались представители большинства фракций нижней палаты парламента. Один из них, член КПРФ Николай Арефьев, заявил, что закон разработан для обеспечения нацбезопасности, но при этом в стране еще не было зарегистрировано случая размещения на цифровых рекламных конструкциях информации, несущей угрозу безопасности страны. «Непонятно, зачем идти вперед паровоза и говорить, что у нас угрожает стране рекламный бизнес», — сказал он. По словам Арефьева, данную инициативу нужно проверить на антикоррупционность, поскольку Госдума, принимая такой законопроект, приносит выгоду только одному частному лицу. Парламентарий отметил, что более “позорного обсуждения закона” не наблюдал уже давно. Депутат от «Единой России» Николай Будуев также поинтересовался, почему одна частная структура без торгов должна контролировать весь рекламный рынок, причем без учета регламентов техбезопасности и архитектуры. Фактически это формирует монополию. Представители рекламной отрасли назвали этот законопроект рейдерским. По их мнению, он уничтожит 90% рекламного бизнеса, из-за чего 150 тысяч человек потеряют работу, а предприниматели не смогут отдавать кредиты. Сегодня их задолженность перед банками составляет 15 миллиардов рублей. Игроки рекламного рынка уже направили коллективное письмо в Правительство РФ, Госдуму, Совет Федерации и руководителю ФАС Максиму Шаскольскому. Арефьев также указывал на то, что законопроект полностью уничтожает отрасль рекламы и передает ее монополисту - коммерческой организации. Несмотря на споры депутатов, закон приняли в первом чтении большинством голосов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ко второму обсуждению необходимо сформировать поправки, которые удовлетворят противников инициативы. Он отметил, что нужно добиться преференций для отечественного бизнеса и сделать процесс максимально прозрачным. Следующее чтение назначено на 13 августа.

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