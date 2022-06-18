Трутнев: Приморье поможет ДНР восстановить разрушенные объекты инфраструктуры

Трутнев: Приморье поможет ДНР восстановить разрушенные объекты инфраструктуры
Трутнев: Приморье поможет ДНР восстановить разрушенные объекты инфраструктуры
Вчера, 21:30ОбществоФото: pxhere.com
Под лозунгом "Своих не бросаем" семь регионов Дальнего Востока объединят усилия для восстановления инфраструктуры Донецкой народной республики. 

Рабочие группы вместе с необходимыми ресурсами будут отправлены из Сахалинской, Магаданской и Амурской областей, а также Приморья, Бурятии и Якутии, сообщает Восток Медиа.

Колонна спецтехники под личным руководством главы Бурятии Алексея Цыденова направилась в семь регионов ДНР для восстановления школ, больниц и жилых кварталов.

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев совместно с руководителями рабочих групп и главами регионов осмотрел разрушенные ВСУ объекты инфраструктуры, обозначив перечень необходимых ресурсов и сроки выполнения работ.

У границ Старобешевского района Юрий Трутнев встретил строительную технику и пассажирскую "Газель" с 30 компьютерами, предназначенными для детей.

Главная задача восстановления населённых пунктов ДНР - показать местным жителям, что Россия всегда готова помочь и быть рядом.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Украине. Президент отметил, что основной целью спецоперации является демилитаризация и денацификация страны. В планы России не входит оккупация территории Украины. В ответ со стороны Запада и США против России были введены глобальные санкции и началась масштабная поставка вооружений Киеву.

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