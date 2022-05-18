Замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова за год заработала 2 млн рублей

Чиновница у которой не так давно прошли обыски внесла в декларацию и пользование номером в гостинице, следует из декларации на сайте ведомства от 16 мая.

Заместитель министра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова в декларации о доходах за минувший 2021 год отчиталась о доходах чуть менее 2 миллионов рублей. Исходя из опубликованного на сайте ведомства документа доход чиновницы в 2021 году составил 1 983 525 рублей и 62 копейки. В собственности Кононовой оказались 2 земельных участка на территории России площадью 480 и 1000 метров. Также владеет Кононова и дачей, однако площадь её очень даже скромна — всего 20 квадратов. Про автомобили в декларации замминистра ничего не сказано, ровно как и про машино-места. А вот в пользовании у Ирины Кононовой указана и квартира площадью 43 квадратных метра, и номер в гостинице площадью 24 квадрата. Ранее mkset публиковал данные из деклараций о доходах главного прокурора Башкирии, главы регионального следкома и республиканского бизнес-омбудсмена. Каждый из них за 2021 год заработал около 4 миллионов рублей. Напомним и о том, что по информации сайта Пруфы.ру от 28 апреля в гостинице "Айгуль" в Уфе (где, по данным издания, проживает чиновница) прошли обыски. Данную информацию не стали комментировать ни в следкоме, ни в региональном минздраве. При том, что собственный источник Mkset в правительстве Башкирии уточнил, что следственные действия действительно ведутся, однако саму Кононову никто не задерживал. Звучали и предположения о причине обысков – в минздраве закупили слишком много льготного препарата «Трипторелин», однако приобретенное количество препарата десятикратно превысило потребность в нем и у 1670 упаковок дорогостоящего препарата истек срок годности.

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