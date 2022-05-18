Синоптики опубликовали безрадостный прогноз погоды на июнь в Уфе

Жары в первом летнем месяце ждать не приходится, в отличии от дождей, которые будут идти почти ежедневно, таковы данные ресурса «ГисМетео».

Судя по прогнозу на первый месяц лета от жары изнывать уфимцам и гостям столицы точно не придется. Солнечных, а точнее хотя бы ясных дней в месяце синоптики спрогнозировали всего два. В остальные же дни погода либо будет пасмурной либо и вовсе дождливой, некоторые деньки все же порадуют переменной облачностью. Изнывавшие в прошлом мае и июне от жары граждане как следует отдохнут от духоты. Первая неделя лета обещает комфортную температуру в диапазоне от 20 до 24 градусов. Затем начнется незначительное и совсем не летнее похолодание до 13 градусов. День России и день рождения Уфы 12 июня выпадает на неделю, когда температура будет колебаться в пределах от 17 до 21 градуса, Середина июня обещает быть весьма прохладной, синоптики не думают, что температура будет выше 16 градусов. И так до 22 июня, все эти дни температура будет колебаться в пределах от 14 до 17 градусов. Потепление, хоть и незначительное, наступит 23 июня, потеплеет в Уфе аж до 20 градусов и постепенно будет подниматься до 24.

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