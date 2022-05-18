Проект «20 главных событий России за 20 лет» отметил появление сильной армии в РФ

Проект «20 главных событий России за 20 лет» отметил появление сильной армии в РФ
Проект «20 главных событий России за 20 лет» отметил появление сильной армии в РФ
Вчера, 17:32ОбществоФото: pxhere.com
Медиахолдинг 1MI при участии автономной некоммерческой организации «Институт развития интернета» продолжает работу над проектом «20 главных событий России за 20 лет». Задача исследования заключается в том, чтобы выяснить, какие эпизоды современной истории оказали наибольшее влияние на жизнь молодого поколения. 

Участниками опроса становятся молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Их ответы анализируют социологи, журналисты и политические аналитики.

Как оказалось, оборонно-промышленный комплекс (ОПК) – это та сфера, в которой получилось добиться наибольших успехов в импортозамещении.

После распада СССР за границей РФ, особенно на Украине, остались целые отрасли советской оборонной промышленности. Это Конструкторское бюро Антонова, Южмаш и другие предприятия. В 2014 году власти стран Европы, США и Киева запретили поставки в Россию изделий для нужд армии. Санкции стали драйвером развития современного национального ОПК, укрепления безопасности и экономики страны.

В сжатые сроки было организовано производство двигателей для вертолетов и кораблей ВМФ. Эти задачи решали специалисты Объединенной двигателестроительной корпорации, НПО «Сатурн» из города Рыбинска Ярославской области, открытого акционерного общества «Климов» из Санкт-Петербурга.

В 2019 году в воздух поднялся первый российский тяжелый разведывательно-ударный беспилотник С-70 «Охотник», объем полезной нагрузки которого сопоставим с современным истребителем. Дрон создали в Опытно-конструкторском бюро П. О. Сухого. Тогда же полет совершил комплекс «Форпост-Р», состоящий полностью из российских деталей. В 2021 году на форуме «Армия-2021» была представлена ударная версия данного БПЛ, передвигающегося со скоростью до 180 км/ч.

В 2022 г. на вооружение ВС России поступит 21 пусковая установка с межконтинентальными баллистическими ракетами, в том числе уже легендарный комплекс «Сармат».

За последние 10 лет Россия расширила и укрепила международные связи, а спрос на отечественную военную технику вырос. В частности, иностранными покупателями стали дружественные государства – страны Шанхайской организации сотрудничества.

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