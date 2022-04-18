Петр Белый предложил усовершенствовать работу российского патентного ведомства

На заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности Совета Федерации выступил председатель совета директоров фармацевтической компании “Промомед” Петр Белый. Он заверил, что дефицита лекарственных средств в России не будет, поскольку создан запас на год вперед.

В своем выступлении Петр Белый отметил необходимость стимулирования разработок отечественных оригинальных лекарств, которые заменят зарубежные лекарственные средства и обнулят принудительные патенты на них. Об этом пишет newizv.ru. Продолжая свое выступление, Петр Белый рассказал о преимуществах и рисках принудительного лицензирования, а также об особенностях российской системы регистрации лекарственных препаратов и охраны интеллектуальной собственности в фармацевтике. Председатель совета директоров фармацевтической компании “Промомед” обозначил необходимость пересмотра подходов к экспертизе патентных заявок на изобретения в части увеличения объема охраны от конкретной формулы лекарства до ее вариабельности. По его мнению, эта мера даст российским изобретателям лекарственных препаратов гарантию возврата финансовых вложений и выбор наиболее удачного продукта для вывода на рынок. Кроме того, Петр Белый подчеркнул, что имеются определенные сложности в отношении защиты интеллектуальной собственности при создании отечественных оригинальных молекул. Он привел некоторые примеры из отечественной и зарубежной практики, показывающие принципиально разный подход к объему патентной охраны. Проекты Белого в части перестройки работы с фармкомпаниями оценила председатель Совета Федерации Федерального Собрания Валентина Матвиенко. Свое отношение к отечественным разработчикам фармпрепаратов она выразила словами: “Консультировать и помогать, а не ограничивать”. Также председатель Совфеда дала поручение сенаторам подготовить предложения по совершенствованию работы патентного ведомства РФ. По результатам заседания для решения озвученных вопросов будет подготовлен документ с рекомендациями в адрес правительства РФ, федеральных министерств и ведомств, органов власти субъектов РФ.

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