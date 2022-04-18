Петр Белый предложил усовершенствовать работу российского патентного ведомства

Петр Белый предложил усовершенствовать работу российского патентного ведомства
Петр Белый предложил усовершенствовать работу российского патентного ведомства
Вчера, 23:10ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
На заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности Совета Федерации выступил председатель совета директоров фармацевтической компании “Промомед” Петр Белый. Он заверил, что дефицита лекарственных средств в России не будет, поскольку создан запас на год вперед. 

В своем выступлении Петр Белый отметил необходимость стимулирования разработок отечественных оригинальных лекарств, которые заменят зарубежные лекарственные средства и обнулят принудительные патенты на них. Об этом пишет newizv.ru.

Продолжая свое выступление, Петр Белый рассказал о преимуществах и рисках принудительного лицензирования, а также об особенностях российской системы регистрации лекарственных препаратов и охраны интеллектуальной собственности в фармацевтике.

Председатель совета директоров фармацевтической компании “Промомед” обозначил необходимость пересмотра подходов к экспертизе патентных заявок на изобретения в части увеличения объема охраны от конкретной формулы лекарства до ее вариабельности. По его мнению, эта мера даст российским изобретателям лекарственных препаратов гарантию возврата финансовых вложений и выбор наиболее удачного продукта для вывода на рынок.

Кроме того, Петр Белый подчеркнул, что имеются определенные сложности в отношении защиты интеллектуальной собственности при создании отечественных оригинальных молекул. Он привел некоторые примеры из отечественной и зарубежной практики, показывающие принципиально разный подход к объему патентной охраны.

Проекты Белого в части перестройки работы с фармкомпаниями оценила председатель Совета Федерации Федерального Собрания Валентина Матвиенко. Свое отношение к отечественным разработчикам фармпрепаратов она выразила словами: “Консультировать и помогать, а не ограничивать”. Также председатель Совфеда дала поручение сенаторам подготовить предложения по совершенствованию работы патентного ведомства РФ.

По результатам заседания для решения озвученных вопросов будет подготовлен документ с рекомендациями в адрес правительства РФ, федеральных министерств и ведомств, органов власти субъектов РФ.

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