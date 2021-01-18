В Уфе Джефф Монсон открыл школы джиу-джитсу и грепплинга

В Уфе Джефф Монсон открыл школы джиу-джитсу и грепплинга

Вчера, 20:46ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Американский и российский спортсмен, боец смешанных единоборств Джефф Монсон не так давно переехал в столицу Башкирии. Двукратный чемпион мира в реслинге и бразильском джиу-джитсу открыл в Уфе две спортивные школы. Об этом рассказал его друг, глава Башкирии Радий Хабиров в социальных сетях.

— Тот самый случай, когда дружба - это не только личное, но и полезное для общества - уговорил Джеффа Монсона, выдающегося спортсмена и замечательного человека, открыть в Уфе школу джиу-джитсу и грепплинга. А ещё ему сегодня полтинник! И, уверен, он тысячи наших детей сделает намного сильнее, отметил Хабиров.

Джефф Монсон - уроженец США, ранее выступал в смешанных единоборствах и джиу-джитсу. Монсон является двукратным победителем ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу. Входит в состав депутатов Красногорска.

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