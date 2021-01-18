В Уфе Джефф Монсон открыл школы джиу-джитсу и грепплинга

— Тот самый случай, когда дружба - это не только личное, но и полезное для общества - уговорил Джеффа Монсона, выдающегося спортсмена и замечательного человека, открыть в Уфе школу джиу-джитсу и грепплинга. А ещё ему сегодня полтинник! И, уверен, он тысячи наших детей сделает намного сильнее, отметил Хабиров.