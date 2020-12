В Уфе обманутым дольщикам долгостроя ЖК «Белая река» начали выдавать ключи от квартир

Группа компаний «Садовое кольцо» начала выдачу квартир дольщикам жилкомплекса «Белая река» в Уфе — секций А и Б. Как рассказал девелопер, в ближайшее время квартиры получат 518 человек. В общей сложности до конца года, по заялению «Садового кольца», к передаче будет готово порядка 800 квартир.

Напомним, изначально строительством ЖК «Белая река» занималась ГК «Госстрой»: она начала работы в 2014 году и планировала завершить их в 2017-м. Однако у застройщика возникли финансовые трудности, и к июлю 2019-го проект был готов лишь на 71%. «Госстрою» пришлось искать инвесторов среди башкирских, татарских и московских компаний. В марте 2020 года к проекту подключилась ГК «Садовое кольцо». После переговоров с правительством республики, «Госстроем» и ГК «СК» было подписано соглашение: «Садовое кольцо» вкладывает свои средства в завершение строительства проблемных объектов, а за это власти предоставляют ему, к примеру, в аренду земельные участки без торгов для строительства новых ЖК, чтобы компенсировать вложения. Девелоперу полагается завершить работы на таких долгостроях, как ЖК «Белая река», ЖК «Дом на Ленина», ЖК «Эрмитаж. Горсовет» и ЖК «Московский» — общий объём инвестиций оценивается в более чем 3,4 миллиарда рублей. Photo: ЖК «Белая река» Уже летом дольщики второй секции ЖК «Эрмитаж. Горсовет» получили 56 квартир, а сейчас стартовал процесс ввода в эксплуатацию третьей секции этого ЖК, где выдача 269 квартир планируется после новогодних каникул. В ЖК «Белая река» началась выдача квартира в секциях А и Б — это еще 518 квартир. — Мы, конечно, ожидали, что получим ключи гораздо раньше, но хорошо, что после прихода «Садового кольца» дело сдвинулось с мёртвой точки, и наша квартира готова хотя бы сейчас, — рассказала Mkset одна из дольщиц. Как сообщили представители «Садового кольца», на завершение строительства всех четырёх секций общей площадью 52124,3 кв. метра (936 квартир) в «Белой реке» вложения составят порядка 560 миллионов рублей. Photo: ЖК «Белая река» — Честно говоря, не верится всё ещё, — говорит ещё один дольщик «Белой реки». — Получу ключи, и тогда можно будет что-то рассказывать. Но я внимательно следил за ходом работы — пока новый застройщик [Садовое кольцо] сроки не срывал, надеюсь, на остальные секции это тоже распространится. С приходом «Садового кольца» были устранены нарушения и возобновлены фасадные работы, а также начался монтаж лифтов, отопительных систем, систем водоснабжения, устройство наружной канализации и освещения, приборов системы электроснабжения и чистовая отделка. 12 ноября было подано извещение об окончании строительства. — Процесс передачи квартир не одномоментный, — отметили представители компании. — Как правило, он занимает примерно два-три месяца. Дольщики записываются на встречу, в ходе которой проводится осмотр квартиры, и по его итогам подписывается акт приемки. Встречи происходят в порядке живой очереди. В «Садовом кольце» добавили, что квартиру можно принять без осмотра, поскольку в случае обнаружения замечаний действует пятилетняя гарантия. По словам представителей компании, качество работ и подбор отделочных материалов при завершении строительства секций А и Б ЖК «Белая река», как и всех прочих объектов, ответственность за которые взяла на себе ГК «СК», обеспечено на заявленном уровне. Photo: ЖК «Белая река» — Несмотря на рост стоимости строительных материалов, услуг грузоперевозок и другие экономические факторы, все стандарты выдержаны, — говорит застройщик. — Строительство осуществлялось строго в соответствии с проектной документацией. Согласно дорожной карте по ЖК «Белая река», следующими этапами станут завершение работ по благоустройству прилегающей к секциям А и Б территории во втором квартале 2021 года, возобновление строительных работ в секциях В и Г в январе 2021 года — их сдача произойдет в четвертом квартале. — Эффективнее всего показать, что было сделано, надо доверять не словам, а результату по факту, — отметил замглавы министерства строительства Башкирии Артём Ковшов. — Пока [застройщик] идёт по графику, срывов не было. Группа компаний «Садовое кольцо» работает на рынке строительства с 2003 года. Девелопер занимается возведением жилых домов и кварталов, а также участвовал в строительстве мостов и спортивных комплексов.

