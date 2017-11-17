Из Крыма сделают Мекку российского туризма

Успех Крыма как объекта туризма в 2016 году продемонстрировал возможности республики в конкурентной борьбе с иностранными курортами.

Как пишет издание Dni.ru, в связи с этим власти республики решили не только сохранить, но и улучшить достигнутые позиции в этом направлении.

По заявлению главы республики Сергея Аксенова, владельцы гостиниц и заведений общепита в ценовой политике должны ориентироваться на средних туристов, обеспечивающих наполняемость и доход курортов в туристический сезон.

Он уверен, что без приемлемых цен конкуренция станет невозможной. Учитывая, что 90% средств размещения являются частными, это вопрос поддержки граждан Крыма, работающих в туристической отрасли, считает Аксенов в ходе форума «Открытый Крым».

По мнению Аксенова, нужно расширять и спектр предоставляемых услуг, поскольку преимуществом будут обладать те компании, которые смогут предложить что-то новое. местным туркомпаниям Аксенов посоветовал заимствовать опыт других регионов России. При это он отметил, что власти тоже предпринимают шаги для усиления конкуренции через расширение частного сектора. Например, проходит приватизация лечебно-оздоровительных комплексов. Чиновники планируют передать в частные руки около 15-ти здравниц.