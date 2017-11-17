Из Крыма сделают Мекку российского туризма
Как пишет издание Dni.ru, в связи с этим власти республики решили не только сохранить, но и улучшить достигнутые позиции в этом направлении.
По заявлению главы республики Сергея Аксенова, владельцы гостиниц и заведений общепита в ценовой политике должны ориентироваться на средних туристов, обеспечивающих наполняемость и доход курортов в туристический сезон.
Он уверен, что без приемлемых цен конкуренция станет невозможной. Учитывая, что 90% средств размещения являются частными, это вопрос поддержки граждан Крыма, работающих в туристической отрасли, считает Аксенов в ходе форума «Открытый Крым».
По мнению Аксенова, нужно расширять и спектр предоставляемых услуг, поскольку преимуществом будут обладать те компании, которые смогут предложить что-то новое. местным туркомпаниям Аксенов посоветовал заимствовать опыт других регионов России. При это он отметил, что власти тоже предпринимают шаги для усиления конкуренции через расширение частного сектора. Например, проходит приватизация лечебно-оздоровительных комплексов. Чиновники планируют передать в частные руки около 15-ти здравниц.
В перспективе туристическая отрасль Крыма будет обслуживать гостей круглый год. Политика по зарабатыванию максимальной прибыли в сезон будет отменена. Компаниям не придется максимально повышать цены, чтобы окупить простой в мертвый сезон зимних месяцев. В ноябре этого года крымские чиновники разработают варианты изменений в санаториях, чтобы учреждения могли принимать людей круглогодично. В частности, рассмотрят возможность покупки нового оборудования для реабилитации и лечения людей в осенне-зимние сезоны.