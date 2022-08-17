Партия ЕР передала школьные комплекты более 50 тысячам детей

«Единая Россия» активно продолжает реализацию ежегодной акции «Собери ребенка в школу». Проект предусматривает оказание помощи детям из малообеспеченных, неблагополучных и многодетных семей в преддверии нового учебного года. В 2022 году акцию распространили на школьников из ДНР, ЛНР и освобожденных районов.

В Воронежской области сейчас собирают спортивную и школьную форму для нуждающихся детей. Об этом проинформировала первый зампред думского комитета по просвещению Алена Аршинова, выступающая координатором партийного проекта «Новая школа». Об этом пишет rostovgazeta.ru. В акции ЕР «Собери ребенка в школу» участвуют парламентарии и неравнодушные россияне, сами учащиеся школ и представители бизнес-сообщества. Сбором школьных принадлежностей в преддверии 1 сентября занимаются общественные приемные ЕР, ее отделения в субъектах РФ, а также волонтерские центры партии. На территориях российских регионов на данный момент функционируют уже свыше четырех тысяч пунктов сбора помощи для школьников. Несовершеннолетним лицам, лишившимся попечения родителей, а также детям-инвалидам в ближайшее время вручат школьные принадлежности, собранные Ямало-Ненецким отделением ЕР. Мариупольским детям принадлежности для школы доставило тульское отделение «Единой России», ульяновское отделение помогло жителям Лутугинского района ЛНР, Ставропольский край — Антрациту (ЛНР), а самарское отделение ЕР направило «гуманитарку» в ДНР. В составе гуманитарных грузов — интерактивные доски, канцелярские принадлежности и компьютерная техника. «Мы раздали уже более четырех тысяч таких наборов, и сейчас акция в самом разгаре», — резюмировал куратор гуманитарной миссии партии ЕР в Харьковской области Артем Туров. Школьные наборы до начала нового учебного года вручат также детям погибших военнослужащих, сообщает официальный портал ER.ru. «К акции „Собери ребенка в школу“ подключились депутаты федерального и республиканского парламента, неравнодушные жители Башкортостана. Центральная площадка по сбору организована в Уфе на базе региональной общественной приемной „Единой России“. Мы получаем наборы канцелярских принадлежностей, наборы для рисования, рюкзаки. По окончании сбора все переданные вещи мы определим в семьи, которые оказались в сложной жизненной ситуации, среди которых и ребята из Донбасса, которые живут в республике и пойдут уже в наши школы. Также в общественную приемную могут обратиться за правовой и юридической помощью родители, у кого возникли вопросы, связанные с темой образования», — сказала Эльвира Аиткулова, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации.

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