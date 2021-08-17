В Башкирии из-за пожароопасной ситуации природные парки закроют до конца лета

Как сообщила Дирекция природных парков Башкирии, 18 августа вступит в силу приказ о временном закрытии природных парков «Иремель» и «Зилим» до 5 сентября. Отмечается, что это вынужденная мера из-за сложной пожароопасной ситуации в регионе.
Так, туристы, которые уже приобрели билеты заранее смогут ими воспользоваться или же вернуть их, в таком случае стоимость билета будет полностью возмещена.
Напомним, что в Башкирии на данный момент зафиксировано 9 очагов природных пожаров, общая площадь которых 1477,9 га. Также из-за аномально жаркой погоды в Башкирии прогнозируются: 3,4,5 классы пожароопасности.